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Zimbabve'deki Idai kasırgası ve seller

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 20:00 | Son Güncelleme

Idai kasırgası ve yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a yükseldi

HARARE (AA) - Zimbabve'de kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısı 299'a çıktı.

Yerel Yönetim Bakanı July Moyo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan Idai kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölü sayısının 189'dan 299'a yükseldiğini belirtti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), afette 329 kişinin kaybolduğunu, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıklamıştı.

Ülkede martın ortasında meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden 1 milyondan fazla kişi etkilenmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdai kasırgası Zimbabve

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