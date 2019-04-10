Zimbabve'den 613 milyon dolarlık yardım çağrısı

Zimbabve hükümeti, Idai Kasırgası ve kuvvetli yağışların yol açtığı sellerin ardından halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen afetin ardından selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yardım için yerel ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapan Mutsvangwa, "Afetten sonra hayatta kalanlar umudunu kaybetmek üzere. Milyonlarca kişi gıda, temiz su ve barınağa ihtiyaç duyuyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zimbabve'de yaşanan Idai Kasırgası ve sellerin ardından 15 milyon nüfusun üçte biri gıda yardımına muhtaç durumda.

Ülkede geçen ay meydana gelen Idai Kasırgası ve sellerde 344 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

