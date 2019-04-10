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Zimbabve'den 613 milyon dolarlık yardım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Hükümet, Idai Kasırgası ve sellerin ardından mağdurların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı - Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa: - "Afetten sonra hayatta kalanlar umudunu kaybetmek üzere. Milyonlarca kişi gıda, temiz su ve barınağa ihtiyaç duyuyor"

Zimbabve hükümeti, Idai Kasırgası ve kuvvetli yağışların yol açtığı sellerin ardından halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, yaptığı açıklamada, ülkede meydana gelen afetin ardından selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 613 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yardım için yerel ve uluslararası kuruluşlara çağrı yapan Mutsvangwa, "Afetten sonra hayatta kalanlar umudunu kaybetmek üzere. Milyonlarca kişi gıda, temiz su ve barınağa ihtiyaç duyuyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Zimbabve'de yaşanan Idai Kasırgası ve sellerin ardından 15 milyon nüfusun üçte biri gıda yardımına muhtaç durumda.

Ülkede geçen ay meydana gelen Idai Kasırgası ve sellerde 344 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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İdai kasırgası yardım çağrısı Zimbabve

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