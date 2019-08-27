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Zimbabve'den geldi Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

AİLESİYLE İstanbul'a tatile gelen Hint kökenli Zimbabveli iş adamı Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı.

Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL,(DHA)-AİLESİYLE İstanbul'a tatile gelen Hint kökenli Zimbabveli iş adamı Beyoğlu'nda cüzdanını çaldırdı. 'Tantanacılık' olarak bilinen yöntemle cüzdanı çalan 1'i kadın 3 kişi kayıplara karışırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1'i kadın 3 şüpheli cadde üzerinde yürüyen turistleri takibe aldı. Hint kökenli Zimbabveli iş adamı ve ailesi taksi durdurunca şüpheliler yanlarına gelerek "bu taksiyi biz durdurduk biz bineceğiz" dedi. Turistler de kendilerinin durdurduğunu söylemeye çalışırken iş adamının cebindeki cüzdanı alan şüpheliler kendilerini bekleyen beyaz bir arabaya binerek kayıplara karıştı. Cüzdanının çalındığını anlayan iş adamı oteldeki görevliden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen görevli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi Zimbabveli iş adamı ve ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İş adamının cüzdanında 6 bin dolar para ve bazı evraklarının olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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