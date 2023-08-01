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Zimbru Fenerbahçe maçı canlı izle: Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

01.08.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı canlı yayını için geri sayım heyecanı başladı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya gelecek. Rövanş maçında sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 5-0’lık avantaja sahip. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir?

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu akşam Zimbru Chisinau Fenerbahçe mücadelesi gerçekleşecek. Karşılaşmayı Mynet.com üzerinden canlı maç anlatımı ile de anbean takip edebilirsiniz.

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.
Robert Harvey yönetimindeki Zimbru-Fenerbahçe maçı Zimbru Stadyumunda gerçekleşecek.

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA İZLENİR?

Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Mynet.com üzerinden canlı maç anlatımı ile de anbean takip edebileceksiniz.

CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey’in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.

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