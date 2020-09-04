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  4. Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçiren 5 kamu görevlisi gözaltına alındı

Zimmetine 3 milyon 181 bin lira geçiren 5 kamu görevlisi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 5 kişi ile bir sivil zimmetlerine 3 milyon 181 bin 657 lira geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli kurum mutemedinin maaş ve çeşitli masrafları bahanesiyle Tarım ve Orman Bakanlığından fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları kendisinin de içinde bulunduğu 1 sivil 4 personel ile birlikte banka hesaplarına yatırdığı iddiası üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.Yapılan takipte, zanlıların zimmet suçunu işleyerek banka hesaplarına 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira aktardığı tespit edildi.

Adana’da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 5 kişi ile bir sivil zimmetlerine 3 milyon 181 bin 657 lira geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli kurum mutemedinin maaş ve çeşitli masrafları bahanesiyle Tarım ve Orman Bakanlığından fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları kendisinin de içinde bulunduğu 1 sivil 4 personel ile birlikte banka hesaplarına yatırdığı iddiası üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yapılan takipte, zanlıların zimmet suçunu işleyerek banka hesaplarına 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira aktardığı tespit edildi. Bunun üzerine şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si kadın 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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