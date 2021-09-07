HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zimmetine 5 milyon lira geçirdi! "Kumar bağımlısıyım"

Zimmetine 5 milyon lira geçirdi! "Kumar bağımlısıyım"

07.09.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 7’nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savunmasında kumar bağımlısı olduğunu itiraf eden Erkan K., "Çok borcum vardı, ödemek için yaptım. İlk zamanlarda oynadığım miktarı karşılayabilecek durumdaydım. Daha sonra bu suçu işledim. Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim" dedi.

Zimmetine 5 milyon lira geçirdi! "Kumar bağımlısıyım"

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ile tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. katıldı. 7’nci İcra Dairesi emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL’yi diğer 3 sanığın hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edilen ve “nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme” suçlarından yargılanan Erkan K. hakkında iddianamede ayrı ayrı suçlardan 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını dinledi.

"BİR KEREDE 300 BİN LİRA BAHİS OYNAR HALE GELDİM"

Savunmasında, sanıklardan Selman T.’den borç alarak bahis oynadığını itiraf eden Erkan K., “Eskişehir’de 5 yıldır icra müdür yardımcılığı yapıyorum. Son 1 yılda kumar bağımlılığımdan dolayı bu suçu işledim. Çok borcum vardı, ödemek için yaptım. İlk zamanlarda oynadığım miktarı karşılayabilecek durumdaydım. Daha sonra bu suçu işledim. Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim. Selman ile tanışıklığımız vardı, ondan borç alıp bahis oynuyordum. Borcum epey birikmişti. Bu sebeple paraları onun hesabına aktardım. Osman, Suat ve Kerim’in hesabına da peyderpey para gönderdim. Onların bu paranın nereden geldiğinden haberleri yoktu. Kumar bağımlılığım için tedavi gördüm, bir süre başarılıydı ancak daha sonra tekrar oynamaya başladım” dedi.

"DAHA ÖNCE BORÇ ALIP GERİ ÖDEMİŞTİ"

Savunmasında sanık Erkan K.’ya güvendiğini belirten sanık Selman T., suça ortak olmadığını iddia ederek, “Soruşturma aşamasında verdiğim ifade doğrudur. Erkan’ın para aktardığı şirket bana aittir. Erkan K.’yı tanıyorum. Daha önceden benden borç alıp geri ödemişti, ben de güvendim. Benden 50 bin lira borç istemişti. Ben de bir arkadaşımdan alıp verdim. Hesabıma baktığımda paranın geldiğini gördüm. Bana durumu izah etti ve ben de bir kereye mahsus kabul ettim. Bu suça ben iştirak etmedim” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve yaklaşık 5 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği iddia edilen Erkan K. ve bağlantılı oldukları öne sürülen Kerem I. Osman A., Suat E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mersin'de iş insanına büyük şok! Kripto para borsasında 240 bin dolar dolandırıldıMersin'de iş insanına büyük şok! Kripto para borsasında 240 bin dolar dolandırıldı

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
PARTNER Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Hemen sildirdi ama... Takipçilerinin gözünden kaçmadı!
Kahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllıkKahramanmaraş'ta bulundu! 7 bin 500 yıllık
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldü

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Oğullarına çamaşırhanede iş verdi

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.