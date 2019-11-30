Zimmetine 6 milyon lira geçiren eski icra müdürüne 32 yıl hapis

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR 6'ncı İcra Dairesi Müdürlüğü'nün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla kardeşiyle birlikte tutuklu yargılanan eski müdür Sedat Dilber (44), ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan 32 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dilber, mahkemede, savcılığın denetimlerini eleştirip, “Savcılık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılsaydı olay ortaya çıkardı” dedi.

Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber, yılbaşında yapılacak denetimlerden önce geçen Aralık ayında firar ederek ortadan kayboldu. Bir yakınını avukata gönderen Dilber, zimmetine para geçirdiğini ve miktarın tespit edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Avukatın, savcılığa ihbarda bulunmasıyla başlatılan soruşturma sonunda Sedat Dilber ve kardeşleri Hasan Hüseyin ile İmdat Diber’in (42) İstanbul’da kiraladıkları bir evde saklandığı tespit edildi. ‘Zimmet’ soruşturması kapsamında Eskişehir ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bağcılar’daki eve baskın yaptı. Sedat Dilber ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber ile İmdat Dilber tutuklandı, Hasan Hüseyin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık Sedat Dilber hakkında Eskişehir 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne ‘zimmet’ suçundan, kardeşleri hakkında da ‘suça yardım etmek’ suçundan dava açıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar eski icra müdürü Sedat Dilber ile kardeşi İmdat Dilber ve tutuksuz sanık diğer kardeş Hasan Hüseyin Dilber (36) katıldı. Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, son savunmalarını yapan sanıklardan Sedat Dilber, samimi itiraflarda bulunduğunu ve parayı yerine koyma amacında olduğunu ifade ederek, “Samimi ikrarda bulundum. Amacım paranın tamamını toparlayıp iade etmekti. Bu amaçla yurt dışına çıkmıştım. Fakat parayı toparlayamadım. Başka kimsenin de zarar görmesini istemediğim için avukatım aracılığı ile bu suçu işlediğime ilişkin bildirimde bulundum. Benim kaçmak gibi bir niyetim yoktu. Kardeşlerim olan diğer sanıkların bu suça iştirakleri söz konusu değildir. Olayın ayrıntısından haberleri yoktu” dedi.

ZİMMETİNE PARA GEÇİCİP, SAVCILIK DENETİMLERİNİ ELEŞTİRDİ

Savunmasında savcılık denetimlerini eleştiren Dilber, “Savcılık tarafından sağlıklı bir şekilde denetim yapılsaydı olay ortaya çıkardı. Dolayısıyla nitelikli zimmet suçu yoktur. Benim düzenlemiş olduğum reddiyat makbuzları zimmet suçunun yasal unsurudur, ayrı bir suçu oluşturduğu kanaatinde değilim. Soruşturma makamlarına samimi olarak beyanda bulundum, gerekli açıklamaları yaptım. İade etmiş olduğum ve ulaşılmasını sağlamış olduğum maddi değerler de nazara alınarak, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını düşünüyorum. Hatamı kabul ediyorum, pişmanım, ben aslında bu zararı gidermek istiyorum ama cezaevinde olduğum için zarar gideremiyorum. Bunu mahkemenin takdirine sunuyor ve zararın giderilebilmesi için tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sedat Dilber’e ‘zimmet ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan 32 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Tutuklu yargılanan kardeşi İmdat Dilber de ‘zimmet suçuna yardım etmek’ suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Dilber ise beraat ettirildi.

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