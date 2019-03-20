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Zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırmış

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de iki kardeşiyle birlikte tutuklanan 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırdığı ortaya çıktı.

Zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırmış

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de iki kardeşiyle birlikte tutuklanan 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırdığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince İstanbul’da yapılan çalışmalarda Dilber’e ait olduğu belirlenen 6 kilo ağırlığında 995.0 salıkta külçe altın ve 14.85 gram altın ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Ocak ayında 6'ncı İcra Müdürü olan Sedat Dilber'in zimmetine para geçirerek İstanbul'a gittiğini tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda, Adalet Bakanlığı'nca meslekten ihraç edilen evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber, kardeşleri İmdat ve Hasan Hüseyin Dilber saklandıkları evde gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
SİPARİŞ VERDİĞİ ŞİRKETTE ALTINLAR BULUNDU
Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla İstanbul’daki kardeşleri aracılığıyla bir şirkete külçe altın siparişi verdiğini tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklaşa yapılan çalışmalarda şirkette yapılan aramalarda Sedat Dilber’e ait olduğu belirlenen 6 kilo ağırlığında 995.0 saflıkta külçe altın ve 14.85 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırmış

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