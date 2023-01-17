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Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

17.01.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Özel bir bankanın şube müdürü olan Ayşe Pelin Ü., çalıştığı bankadan kendi uhdesine 9 milyon TL civarında para aktardığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Pelin Ü., çıkarıldığı mahkemece ‘zimmet’ suçundan tutuklandı.

Zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı!

Eskişehir’de özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Ayşe Pelin Ü., banka hesaplarından kendi uhdesine para aktardığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesi sonrasında ‘zimmet’ suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüpheli Ayşe Pelin Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli, 16 Ocak 2023 tarihinde gözaltına alınmış, Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra ‘zimmet’ suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş olup, sulh ceza hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde hâkimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.” (İHA)

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