'Zimmet'le suçlanan kardeşe 7 yıl 6 ay, ablasına 4 yıl 4 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da çalıştığı banka müşterileri adına sahte belgelerle 3 milyon 175 bin lirayı zimmetine geçiren İsmail Cem O. (37) ile kardeşinin borcunu kapatmak için aynı yöntemle çalıştığı başka bankadan 1,5 milyon TL alan Arzu Zehra T.'nin (47) dosyasında karar çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İsmail Cem O., 'zimmet' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından 7 yıl 6 ay, bankanın zararını ödeyen tutuksuz Arzu Zehra T. ise 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükümle birlikte tahliye edilen İsmail Cem O., zimmetine geçirdiği paranın 1 milyon 370 bin lirası ile iddaa oynadığını itiraf etti.

Bir bankada ticari müşteri ilişkileri yöneticisi olarak görev yapan İsmail Cem O. 13 Kasım 2017'de şube müdürüne giderek müşteriler adına kredi çekip, hesabına aktardığını itiraf etti. İsmail Cem O.'nun itirafı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İsmail Cem O.'nun, çalıştığı bankanın müşterilerinden inşaat ve gıda firması adına şirket yöneticilerinin bilgisi dışında borçlu ve alacaklı cari hesaplar tahsis ettiği, borçlu hesaplara kredi kullandırarak alacaklı hesaplara aktardığı, bu tutarları da EFT veya havale yoluyla toplam 3 milyon 175 bin TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edildi. İsmail Cem O.'nun başka bankada çalışan ablasının da kardeşinin borcunu kapatmak amacıyla aynı yöntemle 1 milyon 500 bin lira zimmet geçirdiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Cem O., 18 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konurken, ablası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

1 MİLYON 370 BİN TL İLE İDDİA OYNAMIŞ

İki kardeş hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İsmail Cem O., bu işlemleri yaparken şirket yetkililerinin imzalarını taklit ettiğini söyledi. İsmail Cem O., "Ailemin borçlu olduğu inşaat firmasının parasını ödemek için başka bir şirket adına kredi kullandırıp, 1 milyon 650 bin lirayı buraya aktardım. Yaptığım işten dolayı pişmanlık ve vicdan azabı nedeniyle intihar girişiminde bulundum. Yaklaşık 4 ay boyunca bu borcu kapatmak için çabaladım. Başka yol bulamayınca banka müşterilerinden bir gıda firması adına aralıklarla toplamda yaklaşık 1 milyon 370 bin lira kredi kullandırıp bu paranın tamamıyla iddaa oynadım. İddiayı tutturamayınca bankanın itibarının zedelenmemesi için yaptığın işlemleri şube müdürüne anlattım" diye konuştu.

ABLA DA KARDEŞİNİ KURTARMAK MÜŞTERİ ÜZERİNE SAHTE İMZAYLA KREDİ ÇEKTİ

Kardeşinin intihar girişimi ve borçlanmasına üzüldüğü için kendi çalıştığı bankadan müşterisi adına kredi çektiğini bildiren Arzu Zehra T. ise şunları söyledi:

"Kardeşimin hem ailevi hem de ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve bundan dolayı intihar edebileceğini söylemesi üzerine üzüldüm. Çalıştığım banka müşterisinden bir metal firması yetkilisinin imzasını taklit ederek 1 milyon 298 bin lira para çektim ve kardeşime elden teslim ettim. Firma hesabındaki açığı kapatmak amacıyla ailemizin borçlu olduğu inşaat firması adına 1 milyon 500 bin lira kredi kullandırdım. Bu parayı metal firması hesabına gönderebilmek amacıyla annem adına açtığım hesabı iş yerinde çalışan arkadaşımın cep telefonu numarasına bilgisi dışında internet bankacılığı tanımladım ve metal firmasından çektiğim parayı aktardım.

İlerleyen tarihlerde kardeşim, çalıştığı bankadaki hatırlı müşterilerinden bilgileri dâhilinde kredi hazırladığını ve bu parayla çalıştığım bankadaki açığı kapatacağını söyleyerek 1 milyon 500 bin lirayı ailemizin borçlu olduğu inşaat firması hesabına gönderdi. Kardeşimin bu parayı usulsüz şekilde temin ettiğinden haberim olmadı, adli süreç başladıktan sonra olaylardan haberim oldu. Yaptıklarım nedeniyle pişmanım."

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında tutuklu İsmail Cem O. ile avukatı hazır bulunurken, abla Arzu Zehra T. katılmadı. Banka ve şirket avukatları iki kardeşten de şikâyetçi oldu. Son sözü sorulan İsmail Cem O., çok pişman olduğunu belirterek, "Zarara uğrayan herkesten özür diliyorum. Tahliye edilirsem, bankanın borcunu karşılamak için elimden geleni yapacağım çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Cem O.'yu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 160/1 Maddesi uyarınca 'zimmet' suçundan önce 6 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Heyet suçun zincirleme işlenmesini dikkate alarak cezayı 1/4 oranında arttırıp 7 yıl 6 aya çıkardı. 'İyi hâl' indirimi uygulayan heyet, sanığı 6 yıl 3 ay hapis ve 100 lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, 'özel belgede sahtecilik' suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, 1,5 milyon liralık zararı yargılama aşaması başlamadan karşılan Arzu Zehra T.'yi ise 'zimmet' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis, 40 TL adli para cezasına çarptıran heyet, 'özel belgede sahtecilik' suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasında yine hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankanın uğradığı 3 milyon 175 bin liralık zararın karşılanmasını da isteyen mahkeme heyeti, İsmail Cem O.'nun suçunu itiraf edip, bildirmesi nedeniyle hükümle birlikte tahliyesine kararı verdi.

Öte yandan, İsmail Cem O. ile aynı bankada çalışan Ahmet E. de zimmetine 4 milyon 484 bin 418 TL geçirdiği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

