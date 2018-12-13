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Zimmetten tutuklu yargılanan eski belediye başkanının kızı tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:26 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK'ta merkeze bağlı Elvanpazarcık belde belediyesinde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski belediye başkanı İsmail Ş.'nin kızı Hülya Ş., tahliye edildi.

Zimmetten tutuklu yargılanan eski belediye başkanının kızı tahliye edildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta merkeze bağlı Elvanpazarcık belde belediyesinde muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yaparken, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eski belediye başkanı İsmail Ş.'nin kızı Hülya Ş., tahliye edildi.
Elvanpazarcık belde belediyesi muhasebe ve hesap işleri müdür vekili olarak görev yapan Hülya Ş., belediyeye ait olan banka hesaplarındaki paraların bir miktarını çeşitli tarihlerde zimmetine geçirdiği iddiasıyla 7 Eylül 2017'de açığa alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hülya Ş., geçen Ocak ayında savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Zimmetine toplam 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddia edilen Hülya Ş., tutuklandı. 1994 ve 1999 yılları arasında Elvanpazarcık Belde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan İsmail Ş.'nin kızı olan Hülya Ş. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zimmet' suçundan dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ş. ve avukatlar hazır bulundu. Hülya Ş.'nin avukatı, müvekkilinin zimmetine geçirdiği tutarın yanlış hesaplandığını, paranın 406 bin lirasını soruşturma başlamadan kendi isteğiyle iade ettiğinin göz önünde bulundurularak tahliyesini talep etti. Sanık avukatı ayrıca, "Bilirkişiler müvekkilimin belediyeye ait ödemiş olduğu borçları dikkate almadılar. Bunların ödemesini müvekkilin yaptığını kurumlardan bu dekontların alındığı takdirde kurumunun zararı kalmayacağı açıktır" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyada elde edilen delil ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

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Zimmetten tutuklu yargılanan eski belediye başkanının kızı tahliye edildiZimmetten tutuklu yargılanan eski belediye başkanının kızı tahliye edildi

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