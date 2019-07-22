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Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu'na giren Tokat Doğa ve Extrem Sporları(TODEX) kulübü üyeleri, kanyonda zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu'na giren Tokat Doğa ve Extrem Sporları(TODEX) kulübü üyeleri, kanyonda zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Reşadiye'ye bağlı Yolüstü köyü sınırları içerisinde yer alan Zinav Gölü, turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Zinav Gölü'nü besleyen suların geldiği kanyon ise doğa sporu tutkunlarını ağırlıyor. Yaklaşık 3 kilometrelik akarsudan oluşan kanyonun bazı bölgelerinde derinlik yer yer 3 metreyi buluyor. TODEX Kulübü'nden 75 üye de sırt çantaları ile Zinav Gölü'nün başında bulunan kanyonda yürüyüş yaptı. Bazı noktalarda hızlı akan suda zor anlar yaşayanlara, beraberlerindeki arkadaşları yardım etti. Kayalardan dolayı geçiş yapmakta zorlanan grup, bu bölgelerden halat yardımıyla geçti. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüş, taş ocaklarının bulunduğu alanda sona erdi. TODEX Kulübü Mahmut Coşkun "Yürüyüşümüzü kazasız bir şeklide tamamladık. Kanyon geçişimize ayrıca sivil savunma ekiplerimiz de güvenlik açısından destek verdi. Ben tüm doğa sporu sevenlerini, keşfedilmemiş olan Reşadiye ilçemizde bulan Zinav kanyonuna macera yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

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