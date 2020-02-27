Zincir mağaza Honor 10 Lite satacağını duyurdu

Teknolojik ürünleri zaman zaman yaptığı kampanyalar ile uygun fiyatlara satan mağaza, şimdi de Huawei’nin alt markası olan Honor’un fiyat/performans telefonunu satacağını açıkladı. Honor 10 Lite ile karşımıza çıkacak olan A101, bu modeli 1.299 TL’den satışa sunacak.

HONOR 10 LİTE ÖZELLİKLERİ

Piyasada 1.500 TL civarında satılan bu modeli bu kadar uygun fiyata alma şansı doğmuşken, telefon alacakların kaçırmaması gerekiyor. Gücünü Huawei’nin Kirin 710 yonga setinden alan telefonda 3 GB RAM yer alıyor. 13 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera kurulumu ile gelen telefonda AI yani yapay zeka teknolojileri de yer alıyor. Yüzde 90 ekran/kasa oranı ile oldukça büyük bir kullanım alanı sunan telefonda 6.21 inçlik ekran bulunuyor. Damla çentiğin içerisine gizlenmiş 24 Megapiksel çözünürlüğünde Selfie kamerası ile gelen telefonda 64 GB dahili depolama birimi yer alıyor.

HONOR 10 LİTE A101 FİYATI

Parmak izi konusunda ise telefonun ekranı yerine daha hızlı ve stabil olan arka bölümüne fiziki bir okuyucu konumlandırılıyor. 2 yıl Türkiye garantili olan bu model 27 Şubat 2020 tarihinde A101 mağazalarındaki yerini alacak. Eğer son zamanlarda Türkiye garantili olsun ve fiyat/performans sunsun diye telefon arayışa içerisine girdiyseniz bu kampanyaya bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

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