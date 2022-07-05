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Zincir market çalışanları zehirlendi! Ambulansla hastaneye kaldırıldılar

05.07.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 2 ayrı zincir marketin 28 çalışanı, öğle yemeğinin ardından fenalaştı. Çalışanlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı.

Zincir market çalışanları zehirlendi! Ambulansla hastaneye kaldırıldılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 farklı markette çalışan 28 kişi, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'ndeki 2 farklı firmaya ait markette çalışan işçiler, yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı.

112 Acil çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine marketlere sevk edilen sağlık ekipleri, mide bulantısı, kusma, ve baş dönmesi şikayeti bulunan 28 çalışanı ambulanslarla Edremit, Burhaniye ve Havran devlet hastanelerine götürdü.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Market çalışanlarının bazıları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çalışanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, marketlere personel için yemek temin eden yemek şirketinin ürünlerinden incelenmek üzere numune alındı.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan market çalışanlarından Ergun Öztürk, kendisinin bugün izinli olduğunu belirterek, "Yemekten şüpheleniliyor. Yemek yiyen arkadaşlar zehirlenme şüphesiyle hastaneye geldi. Şu anda 4 arkadaşımız yatıyor içeride. 12 kişi kadar taburcu oldu." dedi.

İsmi öğrenilemeyen başka bir market çalışanı ise öğle yemeğinde nohut, pilav ve yoğurt yediklerini, ardından kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldiklerini söyledi. (AA)

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