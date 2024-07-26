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  4. Zincir market kasiyeriyle tekme tokatlı kavga! Ürünü iade almayınca ortalık fena karıştı

Zincir market kasiyeriyle tekme tokatlı kavga! Ürünü iade almayınca ortalık fena karıştı

26.07.2024 12:33
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Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
26.07.2024 12:33
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Bursa’da bulunan bir zincir market kasiyeri ürün iadesi kabul etmeyince akılalmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, fişin üzerinde yazan ürün adedi ile alınan ürün adedi aynı olmayınca iade etmek isteyen müşteri ile kasiyer arasında başlayan tartışma, marketin dışına taştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sosyal medyada gündem olan olayda, Bursa Gemlik’te bir zincir markette hatalı ürün adeti geçişi nedeniyle tartışma meydana geldi. Ercan Faraş adlı bir kullanıcının iddiasına göre, zincir markette 7 adet soda alan 3 kişi, kasada ürünlerin fiyatını ödedikten sonra market dışında fişi kontrol etti. 7 adet soda alan kişiler, fişin üzerinde, '7 adet altılı paket yazması' üzerine zincir markete girerek iade talep etti. Ancak kasiyerin ‘iade alamayız’ demesi üzerine tartışma başlıyor.

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MÜŞTERİ ‘İADE HAKKIM VAR DİYEREK’ MÜDÜRÜ ÇAĞIRDI

Müşterilerden biri iade haklarının olduğunu hatırlatarak, mağaza sorumlusunun çağrılmasını talep ediyor. Ancak kasiyerin bağırarak ‘çağıramam’ dediği ve "Birazdan üniformamı çıkarıp göstereceğim size" diyerek müşteriyi tehdit ettiği iddia ediliyor.

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MAĞAZA MÜDÜRÜ KASİYERİN ABLASIYMIŞ

Olayın büyümesini istemeyen kayınbirader, 3 kadını dışarıya çıkarıyor. Ancak, kasiyerin dışarıda müşterilere saldırması üzerine kavga çıkıyor. Olayı duyan mağaza müdürünün gelmesiyle tartışma alevleniyor. Mağaza müdürünün sorunu çözmesi beklenirken, mağaza müdürünün kasiyerin ablası olduğu ortaya çıkıyor.

Kadınların kavgasına erkekler de dahil olunca, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor.
Olay ile ilgili anne darp raporu alırken, kızın gözlerinin morarması üzerine tedavi altına alınıyor.

‘‘AYNI KİŞİLER BİR TOPTANCIYI DARP ETTİ’’

Zincir markete komşu olan vatandaşlar, 2 hafta önce de aynı mağazada, aynı kişiler bir toptancıyı darp ettiğini ve polisler geldiğini iddia etti.

Zincir marketten konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Zincir market
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