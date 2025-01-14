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  4. Zincir market sahibi yüzünü gizleyerek kendi marketini soydu! Bakın neler çalmış

Zincir market sahibi yüzünü gizleyerek kendi marketini soydu! Bakın neler çalmış

14.01.2025 15:08
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 15:08
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Samsun'da eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Bir zincir market sahibi yüzünü gizleyerek gece yarısı kendi işletmelerinden birini soydu. Arka duvardan giren işletmeci ön kapıdan çıktı ve 500 paket sigarayla 90 bin lira nakit para çaldı. Zor durumda olduğunu belirten işletmeci sigortadan para almak için yaptığını itiraf etti.

Samsun'da bir zincir marketin işletme sahibinin, 'sigorta şirketinden para almak için' kendi iş yerinin kasasını soyup polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

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500 PAKET SİGARA 90 BİN TL NAKİT

Samsun'un İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin işletme sahibi olan İ.B.T.(37), iş yerinin duvarını delen hırsızın geceleyin içeri girip çelik kasadan 90 bin lira nakit para ile 500 paket de sigara çaldığını ileri sürüp polise şikayette bulundu.

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KURGU ORTAYA ÇIKTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla olayın kurgu bir senaryo olduğu ortaya çıktı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde yüzünü gizleyerek iş yerine giren kişinin iş yeri sahibi İ.B.T. olduğunu belirledi.

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HER SANİYESİ KAMERADA

İş yerine arka duvardan giren İ.B.T.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra ön kapıdan çıkıp bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı da kamera kayıtlarından tespit edildi.

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İŞLEM BAŞLATILDI

İ.B.T., piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu ve bu olayı sigorta şirketinden tazminat almak amacıyla kurguladığını itiraf etti. Dolandırıcılık kapsamında sigorta şirketine sahte eksper raporu düzenlettirdiği de ortaya çıktı.
İ.B.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatıldı. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Samsun Zincir market
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