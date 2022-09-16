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  4. Zincir operasyonu büyük ses getirmişti! Kılıcın değeri 7 milyon liraymış

Zincir operasyonu büyük ses getirmişti! Kılıcın değeri 7 milyon liraymış

16.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde başlatılan 'Zincir' operasyonundan yeni detaylar geldi. Soruşturmanın Muğla ayağında, ürettikleri sahte içkileri kargoyla piyasaya sürenler yakalanırken çok sayıda da eşya ele geçirildi. Bunlar içinde en dikkat çeken ise Roma dönemine ait olduğu belirlenen 7 milyon değerindeki bronz kılıç oldu.

Zincir operasyonu büyük ses getirmişti! Kılıcın değeri 7 milyon liraymış

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri; Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde operasyon düzenledi.

KILICIN DEĞERİ 5 MİLYON LİRA ÇIKTI

Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın değerinin ise 7 milyon lira olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kılıç
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