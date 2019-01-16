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Zincir takmak için duran yolcu otobüsüne kamyon çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Uşak'ta kar ve buzlanmaya karşı zincir takmak için duran otobüse kamyonun çarpması sonucu 2 yolcu yaralandı

Uşak'ta kar ve buzlanmaya önlem olarak zincir takmak için duran yolcu otobüsüne kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'dan İzmir'e giden Ökkeş Yılmaz'ın (59) kullandığı 31 GU 930 plakalı yolcu otobüsü, Uşak merkeze bağlı Ulucak köyü yakınlarında buzlanan yolda zincir takmak için durdu.

Bu sırada arkadan gelen Mehmet Tülü (58) idaresindeki 31 U 2280 plakalı kamyon, yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan Leyla İşleyen (26) ve Mehmet Aslan (31) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir otobüsle İzmir'e gönderildi.

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