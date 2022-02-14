Zincirini koparan köpek, Hüseyin öğretmene saldırdı! Kaçmak için demir kapı ve duvara tırmandı

Sandıklı’da, komşularının çiftliğindeki annesi ve çocuklarını almaya giden Hüseyin Kundakçı, zincirini koparan köpeğin üzerine doğru geldiğini gördü. Ani bir reflekse köpeğin saldırısından korunmak için önce çiftliğin demir kapısına, ardından duvara çıkan öğretmen Kundakçı, hayvanın ısırmasına engel olamadı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"NASIL OLDUYSA BİRDEN ZİNCİR KOPTU"

Saldırıda bacağından ve baldırından yaralandığını ifade eden Kundakçı, "Okuldan çıktım. Eşimi aldım, komşumuzun çiftliğinde annem ve iki çocuğum vardı, onları almaya gittim. Tam çiftliğe girdiğim sırada köpeği gördüm. Köpek zincirle bağlıydı, nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim. Aşılarımı yaptırdım. Çocuklar beni görünce dışarı geliyorlardı. Köpeğin boşta olduğunu onlara duyurmak için duvara çıktım. İki yerimden ısırdı şu anda iyiyim" diye konuştu.

(DHA)

