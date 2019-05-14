Zincirle bağlanarak sürüklenen köpek kanlar içinde kaldı

Adana’da köpeğini komşusunun tavuğuna saldırdığını öne sürerek çekicisinin arkasına bağlayarak sürükleyen sürücü, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içindeki köpeği görenler sürücüyü durdurarak tepki gösterdi.

Adana’da komşusunun tavuklarına zarar verdiği için köpeğini çekicinin arkasına zincirle bağlayıp sürükleyen şahıs, görenleri dehşete düşürdü. Kanlar içinde kalan köpeği gören diğer araç sürücüleri, şoförü durdurarak tepki gösterdi. Şoförün köpeğine ceza verdiğini ve bu yüzden sürüklediğini söylemesi ise kendisiyle tartışan sürücüleri adeta çılgına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderiye vatandaşlar da büyük tepki gösterdi.



