HABER

Zincirle bağlandığı çatıda ölen olan köpeğin sahibine para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Zincirle bağlandığı çatıda ölen olan köpeğin sahibine para cezası

Antalya'da evin çatısına zincirle bağlanan ve sıcak hava nedeniyle öldüğü öne sürülen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pitbull cinsi köpeğin Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki iki katlı evin çatısına zincirle bağlanması ve sıcak hava nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin sorumluların cezalandırılmasına yönelik, gerekli işlemleri yaptıklarını belirtti.

Yanık, köpeğin sahibi hakkında "yasaklı ırk bulundurmak", "hayvanı sıcağa maruz bırakmak" ve "ölümüne sebep olmak" suçlarından suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Yanık, "Manavgat Kaymakamlığınca köpek sahibine 7 bin 802 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca olay, savcılığa intikal etti. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde alacağız." diye konuştu.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!
GÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangınıGÜNCELLEME - Bodrum'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek pitbull sıcak hava

En Çok Okunan Haberler

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

Dev yapı market zincirine bir yıllık konkordato

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

'Bedenimi seviyorum!' Sarı bikiniyle şov

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Çatıya zincirledi, ölümüne neden oldu! İşte cezası

Son dakika! Esenyurt'ta metrobüste yangın

Metrobüste yangın paniği!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderiliyor!

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.