HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen kadın konukevine yerleştirildi

Zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen kadın konukevine yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki İlyas Arık tarafından evin çatısına kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen Suriyeli Mırvet N., hastanedeki tedavisinden sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki konukevine yerleştirildi.

Zincirle bağlanıp, kerpetenle tırnakları çekilen kadın konukevine yerleştirildi

Olay, 7 Ekim günü, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mırvet N., dini nikahla birlikte yaşadığı İlyas Arık tarafından şiddete uğradı. Mırvet N., Arık tarafından çatıya kurulan barakada günlerce elleri zincirle bağlanırken, sopayla dövülüp, kerpetenle tırnakları çekildi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Mırvet N.'nin tedavisi tamamlandı.
813dae3fdf3fa76adc58a9adb9368387

KONUKEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Olayın duyulmasının ardından süreci yakından takip eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, hastanede kaldığı süre boyunca Mırvet N.'ye sosyal ve psikolojik destek verdi. Mırvet N., taburcu işlemleri sonrası kadın konukevine yerleştirildi. Ekipler, korumaya aldıkları 2 aylık bebeğini de kadın konukevine getirerek, Mırvet N.’ye verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, olayı bütün boyutlarıyla takip ettiklerini, Mırvet N. ve bebeğine gerekli desteklerin verilmesine yönelik çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan İlyas Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.
224179170607542134ac13c9a11351be
Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Çekiliş saati merakla bekleniyorÇekiliş saati merakla bekleniyor
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Son dakika: Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başladı
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Oben büyüdü! Paylaşımları olay oldu
Oben büyüdü! Paylaşımları olay oldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
İstanbul'da deprem(AFAD-Kandilli son depremler)
İstanbul'da korkutan deprem
Şanlıurfa'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta otomobilinde vuruldu
Kırmızı ışıkta vahşet!
Beylikdüzü D-100'de trafiği kilitleyen kaza
Beylikdüzü D-100'de trafiği kilitleyen kaza
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati merakla bekleniyor
Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı
Kırklareli'nde 94 daireli site ve 2 sokak karantinaya alındı
Otomobilin kaputundan çıkan yılan şaşkına çevirmişti! Prof. Dr. Olgun'dan açıklama
Kaputtan çıkan yılan şoke etmişti! Dikkat çeken açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.