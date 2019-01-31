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Zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bursa-İzmir kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Bursa-İzmir yolunun Karacabey’e bağlı Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Zincirleme kaza: 5 yaralı

Bursa-İzmir kara yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-İzmir yolunun Karacabey’e bağlı Yenikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İzmir istikametine seyreden Mustafa Işık idaresindeki 06 FP 7218 plakalı tıra bağlı 06 BIN 195 plakalı dorseye, aynı istikamette seyreden Eren Bayraktar yönetimindeki 35 ADF 906 plakalı araç arkadaş çarptı. 35 plakalı aracın arkasından gelen Tuncay Karakurt’un kullandığı 10 Z 6176 aracın da kaza yapan araçlara çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada her iki otomobil orta refüje savruldu. 10 Z 6176 plakalı araçta bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine intikal eden 112 ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sebebiyle Bursa-İzmir kara yolunda trafikte aksamalar meydana geldi. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Zincirleme kaza: 5 yaralı

Zincirleme kaza: 5 yaralı

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Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralıBursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
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