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  4. Zincirleme kaza kamerada

Zincirleme kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 07:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da, EGO otobüsüyle çarpışan otomobil, savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, EGO otobüsüyle çarpışan otomobil, savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93'üncü Cadde'de meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 06 EZ 0305 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta kontrolden çıkarak S.P.'nin kullandığı 06 BT 9667 plakalı EGO otobüsüyle çarpıştı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak park halindeki 68 BV 143 plakalı otomobile de çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü S.P. yaralanırken, EGO otobüsünde yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.P., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
S.P. yönetimindeki otomobil ile park halindeki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün hurdaya dönen otomobilde hareketsiz kaldığı anlar ve mahalle sakinlerinin yardıma gelmesi, görüntüde yer alıyor.

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