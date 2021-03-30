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Zincirleme kaza korkuttu, trafik kilitlendi

30.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa-Ankara yolu İnegöl girişinde hlk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza korkuttu.

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Bursa-Ankara yolu İnegöl girişinde hlk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza korkuttu. Kaza sonucu kilitlenen yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Maddi hasar alan araçların kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
Ana yolda seyir halinde olan halk otobüsü önünde giden tırın yavaşlamasıyla yavaşladı. Bu sırada arkasında gelen otomobil de durdu. Ancak otomobilin arkasında gelen bir başka otomobil duran araçları geç fark edince fren yapsa da duramadı. Önündeki arabaya arkanda çarptı. Duran otomobil de önündeki halk otobüsüne çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, 2 otomobilde ağır maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik kitlendi. Kaza yerine gelen trafik ekipleri müdahale ederek kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Daha sonra gelen çekicilerle araçlar kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

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