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  4. Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı

Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 22:44 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana gelen trafik kazası nedeniyle Bolu Dağı tüneli İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametine trafiğe kapatıldı

Kaza, TEM Otoyolu Bolu Düzce il sınırında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan İdris E. idaresindeki otomobil ile Onur Ç. idaresindeki otomobil, Güven D. idaresindeki otomobil ve Özgür S. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada sürücü Özgür S. ile diğer otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul İstikametine trafiğe kapatılırken, araçlar Abant turnikelerinden D-100 karayoluna sevk ediliyor.

Kaza nedeniyle otoyolda da uzun araç konvoyu oluştu. Kaza sonrası çekici yardımı ile araçlar yoldan kaldırılarak yol trafiğe açıldı. (İHA)

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