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Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sülek kavşağında meydana geldi.

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Sülek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsmet Tüter idaresindeki 07 LRG 90 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette gitmekte olan Halil İbrahim Karaduman’ın kullandığı 07 C 74227 plakalı servis aracına arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle araç yol ortasında dönerken aynı istikamette seyir halindeki Ahmet Zeybek’in kullandığı 35 VTB 18 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.
İsmet Tüter idaresindeki 07 LRG 90 plakalı otomobil 2 araca çarptıktan sonra refüje çıkarak askıda kalırken diğer araçlar da karşı şeride geçmekten son anda kurtuldu. Olası bir facianın atlatıldığı zincirleme kaza büyük şans eseri kimsenin burnu kanamadan atlatılırken, kazanın ardından Alanya-Manavgat Karayolunda trafik uzun süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

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