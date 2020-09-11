Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hareket halindeyken aniden duran aracın arkasında bulunan 4 araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu. Araç sürücülerinin takip mesafesini korumamaları nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Kaza, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametine seyir halindeki Abdurrahman Akar’ın kullandığı 07 LZ 545 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Özer’in kullandığı 07 AFH 132, Mehmet Çelik’in kullandığı 07 JV 193 ve Saffet Konuşkaner’in kullandığı 32 AG 309 plakalı otomobiller arkadan çarptı. Araçlarda hasarın meydana geldiği kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Zincirleme kazada en öndeki aracı kullanan Abdurrahman Akar, önünde seyir halindeki otomobilin aniden motorunun durduğunu, duran araca çarpmamak için frene bastığında arkasındaki aracın kendisine çarptığını söyledi.

