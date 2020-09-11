HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hareket halindeyken aniden duran aracın arkasında bulunan 4 araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, hareket halindeyken aniden duran aracın arkasında bulunan 4 araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu. Araç sürücülerinin takip mesafesini korumamaları nedeniyle meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametine seyir halindeki Abdurrahman Akar’ın kullandığı 07 LZ 545 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Mustafa Özer’in kullandığı 07 AFH 132, Mehmet Çelik’in kullandığı 07 JV 193 ve Saffet Konuşkaner’in kullandığı 32 AG 309 plakalı otomobiller arkadan çarptı. Araçlarda hasarın meydana geldiği kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Zincirleme kazada en öndeki aracı kullanan Abdurrahman Akar, önünde seyir halindeki otomobilin aniden motorunun durduğunu, duran araca çarpmamak için frene bastığında arkasındaki aracın kendisine çarptığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş
Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Diğer Haberler
Sağlık ocağında hemşirelere dehşeti yaşatıp, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş
'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş
Antalya'da görülen dev vatozla ilgili uyarı: Alerjisi olanları öldürebilir
Antalya'da görüldü: Alerjisi olanları öldürebilir
Babasının mirası için kariyerinden vazgeçti! Telefon rehberi bile değişti
Babasının mirası için kariyerinden vazgeçti! Telefon rehberi bile değişti
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Hukuki dayanaktan yoksun
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt!
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.