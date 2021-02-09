HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 3 aracın karıştığı ve araçlarda büyük hasarın meydana geldiği zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Antalya’da 3 aracın karıştığı ve araçlarda büyük hasarın meydana geldiği zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Kaza, Manavgat ilçesi Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Burcu Selvi’nin kullandığı 07 LN 465 plakalı ticari araç, Özge Durmuş’un kullandığı 07 JS 481 plakalı araca çarptı. Araçlar çarpışmanın şiddetiyle Süleyman Şenol’un kullandığı 07 EU 918 plakalı otomobile çarptı. Araçlarda büyük çapta hasarın meydana geldiği kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araçlardan dolayı kavşakta trafik akışı araçlar kaldırılıncaya kadar kontrollü olarak sağlandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari aracın aşırı hızlı olduğu ve ana caddeye çıkışta kontrolsüz bir şekilde yola çıkarak diğer araca çarptığı görüldü.
Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan kadın, kendilerinin askerlik şubesi istikametinden geldiğini, ticari aracın hızla gelip Hasan Ali Yücel Caddesi’nde gitmekte olan otomobile çarptıktan sonra kendileri durmasına rağmen araçların kendi otomobillerine de çarptığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştüBakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
1/

En Çok Okunan Haberler

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Balıkçıların kamerasına takıldı: Tam 15 metre

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Büyük şok! Mutasyonlu virüse karşı etkisiz kaldı

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Yetkimiz yok

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Şeyma'dan iddialı pozlar: Ananas gibiyim

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Son dakika... Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Koronavirüs rehberinde 'mutasyon' güncellemesi

Sayısal Loto sonuçları 8 Şubat 2021 belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 8 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 108 milyon TL'yi aştı

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Ülkü Uslu'nun makam odasındaki Atatürk portesinin üzerindeki perde olay oldu (Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir?)

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Devlet Tiyatroları başvuru formu 2021: Devlet Tiyatroları sınavı başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Devlet Tiyatroları 10 şehirde alım yapacak!

Mutant virüs Trabzon'da da görüldü: Koronavirüsten daha hızlı bulaşıyor

Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.