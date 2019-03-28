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Zincirleme kazada kamyonet altında kalan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonetin altında kalan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Otomobilin sürücüsü, kamyonetin demir olan kasasının ucunun, başına çarpmasından 30 santimle kurtuldu.

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ karayolunda meydana geldi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde bulunan kavşakta yan yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YY 695 plakalı otomobil, Elazığ yönünde hareket halinde olan 65 LE 192 plakalı kamyonet ve 38 YR 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmayla 34 YY 695 plakalı otomobil, kamyonetin altına girip sıkıştı.

DEMİR UCUN ÇARPMASINA 30 SANTİM KALDI

Kamyonetin demir olan kasasının ucu, otomobilin sürücüsünün başına çarpmasına 30 santim kalması dikkat çekti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka çekildi.

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