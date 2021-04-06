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Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

06.04.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda trafik ışıklarında meydana gelen kazada 38 AEE 820 plakalı tır, 38 UD 147 plakalı kamyon, 34 PR 7517 plakalı hafif ticari araç, 38 YS 489 ve 38 ADU 564 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 1 tır, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda trafik ışıklarında meydana gelen kazada 38 AEE 820 plakalı tır, 38 UD 147 plakalı kamyon, 34 PR 7517 plakalı hafif ticari araç, 38 YS 489 ve 38 ADU 564 plakalı otomobiller zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın etkisi ile 38 UD 147 plakalı kamyon tırla kaldırım arasına sıkışırken, 34 PR 7517 plakalı hafif ticari araç da yan yattı. Kazada yan yatan hafif ticari araç sürücüsü ağır olmak üzere, kamyon sürücüsü Y.A ve 38 YS 489 plakalı otomobilin sürücüsü P.A yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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