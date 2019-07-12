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Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 23:45 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üç otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden biri ikiye bölündü.

Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üç otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerden biri ikiye bölündü. Motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı bariyerleri aşarak dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi ile kazaya karışan otomobilleden birinin şoförü yaralandı.
OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ
Kaza, saat 21.30 sıralarında Veziroğlu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İstanbul yönüne giden Rahmi Çeliker (45) yönetimindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca önce karşı yönden gelen Oğuz Karayılan (40) yönetimindeki 06 BEM 724 plakalı otomobile, ardından Hakan Etleç (45) yönetiminki 48 NL 765 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Çeliker'in kullandığı otomobil ortadan ikiye bölündü. Aracın motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı ise bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Rahmi Çeliker ve eşi Hediye Çeliker (48) ile diğer otomobil şoförü Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, karayolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Bu arada kaza nedeniyle İstanbul-Manisa Karayolu ulaşıma kapandı. karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hakan Etleç, kaza nedeniyle şok yaşadığını belirterek, "Ben İstanbul yolundan Manisa’ya gidiyordum. Veziroğlu kavşağını geçtikten sonra karşıdan bir araç hızla bizim bulunduğumuz şeride geçti. İlk olarak aynı şeritte gittiğim araca sonra da benim kullandığım araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Çok şükür bende bir şey yok ama diğer arkadaşlar yaralandı. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralıZincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralıZincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralıZincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

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