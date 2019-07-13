Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Kazada sürücü Rahmi Çeliker ve eşi Hediye Çeliker (48) ile diğer otomobil şoförü Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, karayolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bu arada kaza nedeniyle İstanbul-Manisa Karayolu ulaşıma kapandı. karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hakan Etleç, kaza nedeniyle şok yaşadığını belirterek, "Ben İstanbul yolundan Manisa’ya gidiyordum. Veziroğlu kavşağını geçtikten sonra karşıdan bir araç hızla bizim bulunduğumuz şeride geçti. İlk olarak aynı şeritte gittiğim araca sonra da benim kullandığım araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 09 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü. Çok şükür bende bir şey yok ama diğer arkadaşlar yaralandı. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

