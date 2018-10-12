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Zincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, Kızılırmak Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Bu sırada arkadan hafif ticari araç, otomobil ve TIR'da bu araca çarptı.

Zincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, Kızılırmak Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Bu sırada arkadan hafif ticari araç, otomobil ve TIR'da bu araca çarptı. Otomobil ve TIR'ın Kızılırmak'a devrildiği zincirleme kazada 4 sürücü de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Ankara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Tilki yönetimindeki 51 ER 078 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, Kızılırmak Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı. Bu sırada arkadan Mahmut Battal'ın kullandığı 38 DK 70 plakalı hafif taciri araç, Suriye uyruklu Hassan Agha Zaid yönetimindeki 38 ABB 077 plakalı otomobil ve Azerbaycan uyruklu Rahim Abbasov'un kullandığı 99 HZ 285 plakalı TIR'ın gelmesi sonucu 4 araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve TIR, Kızılırmak'a devrildi. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Araçlar ise devrildiği Kızılırmak'tan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Zincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralıZincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralıZincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralıZincirleme kazada TIR ve otomobil Kızılırmak'a devrildi; 4 yaralı

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