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Zincirleme kazada traktör takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir traktörün takla attığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Nizip-Karkamış yolu Mercanlı Mahallesi mevkinde meydana geldi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir traktörün takla attığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nizip-Karkamış yolu Mercanlı Mahallesi mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden ilerleyen yabancı uyruklu İ.J. kontrolündeki 27 C 1198 plakalı otomobil, önünde seyreden B.A. idaresindeki 27 NB 661 plakalı otomobile çarptı. B.A. idaresindeki otomobil de önünde ilerleyen K.Ç. yönetimindeki 27 NV 368 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada traktör takla atarken, otomobillerden biri mısır tarlasına diğeri ise yol kenarındaki kanala girdi. Feci kaza nedeniyle yol ulaşıma bir süre kapanırken, ulaşım patika yoldan kontrollü şekilde sağlandı.
Kazada traktör sürücüsü K.S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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