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Zincirleme kazaya neden olan alkollü sürücü: Allah can kaybı vermesin

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan ve yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan otomobil sürücüsü Hüsamettin Kısaca, "Allah'ım can kaybı vermesin" dedi.

Kaza, gece saatlerinde, Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda meydana geldi. Hüsamettin Kısaca yönetimindeki 46 ASS 981 plakalı otomobil, iddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Kamil Akdağ'ın kullandığı 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Akdağ'ın kontrolünden çıkan otomobil de öndeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AP 986 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Hüsamettin Kısaca'nın otomobilindeki İbrahim Bayır (17) ile Kamil Akdağ'ın otomobilindeki Serpil Akdağ (44) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince ambulansta yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İÇKİ ŞİŞESİNİ ARACIN ÜZERİNE KOYUP, TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yoldan geçen biri, 46 ASS 981 plakalı otomobile bakınca içinde içki şişesi buldu. Şişeyi alıp, aracın üzerine koyan bölge sakini, sürücüsünün ortaya çıkmasını istedi. Bunun üzerine "Ben sürüyordum. Allah'ım can kaybı vermesin" diyen Hüsamettin Kısaca, büyük tepki gördü.

Öte yandan kaza sırasında kırmızı ışıkta bekleyen sürücülerden biri, Hüsamettin Kısaca'nın kullandığı otomobilin çok hızlı geldiğini öne sürdü. Yapılan testte 1.01 promil alkollü çıkan Kısaca, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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