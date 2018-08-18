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Zincirleme kazaya neden TIR sürücüsü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:57 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir TIR'ın deposundan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 31 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı kazadan sonra polis tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Yılmaz Sümer, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Yılmaz Sümer, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ARAÇTA BEBEK ARANDI Bu arada, dünkü kazanın hemen ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitiren Mehtap Soylu'nun bulunduğu otomobilde bebek giysileri görülmesi üzerine bebek arandığı öğrenildi. Bebek giysilerinin kazaya karışan başka bir araçtan düştüğü belirlenince diğer araçta da arama yapıldı. Aramalar sırasında bebeğe rastlanmadı.

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