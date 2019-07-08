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Zincirleme kazayı fotoğraflama telaşı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

BOLU'da, otomobil, hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobil, hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yerinde cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanları, polis uzaklaştırdı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eren Varan (18) yönetimindeki 54 KG 355 plakalı otomobil ile sürücünün ismi bilinmeyen 14 NC 510 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada Varan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 06 NDT 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Hafif ticari araçta bulunan 1 kişi, kazada hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazanın yerinin, kentin işlek noktalarından olması dolayısıyla çok sayıda kişi, araçların yakınına geldi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanları, polis uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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