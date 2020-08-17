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Zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 22:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki traktör ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, kazada 4 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 58. kilometresinde Sandıklı Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bedirhan A. idaresindeki otomobil ile İbrahim Ö. yönetimindeki traktör ve Rafet Ç.’nin kullandığı odun yüklü traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktörlerden biri devrilerek yan yattı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan üç aracın sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gökhan A. ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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