HABER

Zincirlemeye kazaya karıştı, kiralık aracı bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Antalya’da meydana gelen zincirleme kazada 1 polis hafif şekilde yaralandı.

Antalya’da meydana gelen zincirleme kazada 1 polis hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebebiyet veren kiralık aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, firma sahibi firari sürücünün aracı kiraladığı kişi olmadığını öğrenince çileden çıktı.
Kaza, Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre makas atarak caddede ilerleyen ve sürücüsü belirlenmeyen 06 FN 2672 plakalı araç, Murat Sarı yönetimindeki 09 K 0728 plakalı otomobile, ardından da yolun sağında trafik uygulaması için durdurulan 33 CNY 79 plakalı hafif ticari araca çarptı. Bu sırada yol kenarında uygulama yapan çarpmanın şiddetiyle hareket eden 33 CNY 79 plakalı otomobil polis motosikletine çarptıktan sonra polis memuru Hasan Ç.’yi kaldırım arasında sıkıştırdı. Ayağından yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kaza sonrası kiralık olduğu öğrenilen 06 FN 2672 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Araç sürücülerinden Murat Sarı, sol şeritten ilerlerken arkadan gelen aracın zikzak çizerek geldiğini ve kendine çarptığını, ardından da diğer araçlara çarptığını söyledi.

“Benim zararımı kim karşılayacak”
Polis, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatırken, bu sırada olay yerine araç kiralama firmasının sahibi Murat Ayhan geldi. Aracını kiraladığı sürücüyü kaza yerinde arayan Ayhan, sürücünün firari olduğunu öğrenince ilk etapta öfkelendi. Ardından aracı kiraladığı vatandaşı arayan Ayhan, kazayı geçiren sürücünün başka birisi olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Ayhan, “Ben aracı başkasına kiraladım, o da gitmiş başkasına vermiş. Şimdi benim zararımı kim karşılayacak. Bu arkadaşın yaptığı suç” diye konuştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)Alkollü sürücü, köprü korkuluklarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
CHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldüCHP'li belediye meclis üyesi, kazada öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.