“Zincirlenerek dövüldüm, Çin’in Uygur kamplarında bilmediğim bir şey enjekte edildi. Artık çocuk sahibi olamıyorum”

Kampta geçen günlerini anlatan Zumret, orada olduğu süre boyunca her gün kendisine omzundan bir sıvı enjekte edildiğini söyleyerek “Ne olduğunu bilmiyorduk. Bize yaptıkları iğnenin, hastalıklardan korumak için olduğunu söylediler. Ancak iğnelerden sonra adet kanamalarım sona erdi” dedi.

Zumret, şu an eşi ve üç çocuğu ile birlikte ABD’de yaşıyor

İngiltere Müslüman Konseyi Genel Sekreteri Harun Khan ise The Sun’a yaptığı açıklamada “Yaşananlar, soykırım vahşetinin tüm ayırt edici özelliklerine sahip” dedi. Khan, açıklamasına “Çin’e karşı güçlü yaptırımlar ve diplomatik güç kullanılmalıdır. Acil bir önlem alınmazsa Çin hükümetinin, Uygur Müslümanlarını yok edişine tanık olacağız” sözleriyle devam etti.

The Sun’la Skype üzerinden rötportaj yapan Zumret, göz yaşları eşliğinde zorla kısırlaştırıldığını anlattı

BEYİN YIKAMA SINIFLARI

Kampta geçen her gün tutukluların bir sınıfa götürüldüğünü söyleyen Zumret, burada kendilerine komünizm propogandası yapıldığını ve kendisine dinlerinin ‘bir virüs gibi zehirli bir ideoloji’ olduğunu anlattıklarını belirterek “Sınıflarda beton zeminde oturuyorduk, çok soğuktu. Öğretmen, kafes gibi bir şeyin içinde oturuyordu. Kendisini bizden korumak istiyor gibi görünüyordu. Bu dersler her gün üç veya dört saat sürüyordu. Her yaştan kadın vardı. Dersler bittikten sonra, sınıftan çıkmadan önce ‘Tanrı yoktur’ demek zorundaydık. Hepimiz bunu söyledikten sonra içimizden ‘Tanrım bizi affet’ diyorduk” dedi.

İYİLİK NEDENİYLE DÖVÜLDÜ

Tutuklulara yetersiz yemek verildiğini belirten Zumret, bir gün ekmeğini sağlık sorunları olan yaşlı bir kadınla paylaştığını anlatarak “Birden içeri ‘gardiyanlar’ girdi ve lastik copla bana vurmaya başladılar. Yaklaşık yarım saat durdu, ertesi gün ayağa kalkamadım” dedi.

Dayak yerken “Aman Tanrım” diye çığlık atan Zumret görevlilerin kendisine “Eğer Tanrı varsa, gelsin de seni kurtarsın” diyerek kendisini daha sert şekilde dövdüğünü söyledi.

Yalnızca İslami giysiler gitdiği için soyularak dövülen tutuklular olduğunu söyleyen Zumret, bazı kadınların gece götürülerek istismara maruz kaldığını anlattı.