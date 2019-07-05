Zincirlikuyu’da bir AVM’nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi .

Zincirlikuyu\u2019da bir AVM\u2019nin giri\u015f b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde izolasyon malzemeleri nedeniyle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi .PARTNERG\u00fczellikleriyle efsanele\u015fmi\u015f \u00fcnl\u00fclerin boylar\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z!\u0130mitasyon objelere tarihi eser s\u00fcs\u00fc veren doland\u0131r\u0131c\u0131lar jandarmaya tak\u0131ld\u0131Bilecik\u2019te lasti\u011fi patlayan t\u0131r alev ald\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum