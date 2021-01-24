HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zincirlikuyu’da boş yolda zincirleme kaza

Zincirlikuyu’da boş yolda zincirleme kaza

24.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zincirlikuyu’da boş yolda zincirleme kaza

Zincirlikuyu’da kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.Kaza Zincirlikuyu’da Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi.

Zincirlikuyu’da kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza Zincirlikuyu’da Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil, yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı. Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araç da önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Zincirlikuyu’da boş yolda zincirleme kaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i kurtarıldıÇin’de mahsur kalan madencilerden 11’i kurtarıldı
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

4'üncü kaptanın ses kaydı dehşete düşürdü

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Ebru Yaşar'ın eski hali ekrana geldi! Sosyal medyada olay oldu

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Türk gemisine korsan saldırısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

TSK'da yeni üniforma! Mehmetçik için üretilen yeni 'kamuflaj' ilk kez görüntülendi

Mehmetçik için yeni 'kamuflaj'

Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay'dan flaş karar! O söz hakaret sayılmadı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i iki hafta sonra kurtarıldı

Çin’de mahsur kalan madencilerden 11’i kurtarıldı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' lakaplı şüpheli yakalandı

İstanbul Havalimanı polisinden operasyon! 'Doktor' yakalandı

Türk gemisine korsan baskınıyla ilgili son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

Türk gemisine korsan baskınında son durum

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.