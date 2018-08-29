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Zindan Kapı tarihe ışık tutacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:26 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Bursa'da çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Zindan Kapı, hem bir sosyal tesis, hem de müze kimliğiyle çok önemli bir çekim merkezi olacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı'nın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze ve sosyal tesis olarak hizmet vereceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki tarihi surların son bölümünde Alacahırka Mahallesi'nde yer alan, kanlı kuyu, işkence odası ve kule bağlantılı koridorlar ile zindanların bulunduğu Zindan Kapı'daki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Aktaş, kentin özellikli bir eserinin daha gün yüzüne çıktığını ifade etti.

Tarihi Bursa Surları'nın önemli noktalarından Zindan Kapı'nın, Kaplıca Kapısı'ndan 390 metre ileride Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların oyulmasıyla inşa edilen bir yolla ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan ara kapı konumunda olduğunu aktaran Aktaş, "Bu kapıyı pazara gelip giden köylülerin kullandığı biliniyor. Yakınlarında zindan bulunduğundan bu isimle anılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, turistlerin ilgi odağı olacak kapının yakın tarihe kadar metruk durumda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zindan Kapı, gerçekleştirilen proje ve restorasyon uygulamaları ile özgün yapısına kavuşturularak, sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir bir mekan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bursa'da çok tarihi mekan var ama Zindan Kapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri olacak. Zindan Kapı, üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşuyor. Zindan bölümleri tamamlandı, iki kule yapısı tamamlanma aşamasına geldi ve bir kulenin de çalışmaları devam ediyor."

- "Hem sosyal tesis hem de müze kimliğiyle önemli bir çekim merkezi olacak"

Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında hisar içi ile bağlantılı olduğu düşünülen bir tünelin ortaya çıkarıldığını aktaran Aktaş, "Onaylı projeler doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Zindan Kapı'daki tüm çalışmaların 4 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz. Çalışmaların yaklaşık maliyeti 10 milyon lirayı aştı. Bursa'da çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Zindan Kapı, hem bir sosyal tesis, hem de müze kimliğiyle çok önemli bir çekim merkezi olacak." değerlendirmesini yaptı.

2 bin 500 yıla dayanan tarihiyle Bitinya dönemi surlarının bulunduğu bölge, Bursa'nın ilk yerleşim alanı olarak biliniyor. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethettiği Suriçi bölgesindeki surların yeni baştan yapılması ve tarihi izlerin oluşturulması konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları devam ediyor.

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