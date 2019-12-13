Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Mahkeme, Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme kararının

gerekçesini yazdı.

SUÇA KARIŞAN KİŞİLER TESPİT EDİLEMEDİ

Mahkeme, Sanık Orhan Ünğan ve silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen firarı sanık İlhan Ünğan hakkında husumeti oluşturan Yunanistan'daki uyuşturucu ticaretiyle ilgili Ünğan'ların soruşturmada adının geçmediğinin bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirtti. Gerekçeli kararda olay yerindeki kamera görüntülerinde suça karışan kişilerin tespit edilemediği ifade edildi.

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın da suça azmettirdiği söylenen şahısların olay sırasında, olay yerinde bulunmadığı ve HTS kayıtlarının da farklı yerde bulunduğu tespit edildi. Cinayet anına ilişkin kamera görüntülerinin olmasına rağmen görüntülerin uzaktan çekildiği ve suçu işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmediği vurgulandı.

Cinayeti işledikleri öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın ise olay yerinde telefon kayıtlarının olmadığı, aksine farklı baz kayıtlarının olduğu ifade edildi.