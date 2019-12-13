HABER

Zindashti'nin kızının öldürülmesiyle ilgili flaş gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan gerekçeli kararda sanık Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan'ın olay sırasında, suç yerinde bulunduklarına dair delil bulunamadığı tespit

Mahkeme, Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti ve şoförü Devrim Öztunç'un öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada tek tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vermişti. Mahkeme kararının
gerekçesini yazdı.

SUÇA KARIŞAN KİŞİLER TESPİT EDİLEMEDİ

Mahkeme, Sanık Orhan Ünğan ve silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen firarı sanık İlhan Ünğan hakkında husumeti oluşturan Yunanistan'daki uyuşturucu ticaretiyle ilgili Ünğan'ların soruşturmada adının geçmediğinin bilirkişi raporunda tespit edildiğini belirtti. Gerekçeli kararda olay yerindeki kamera görüntülerinde suça karışan kişilerin tespit edilemediği ifade edildi.

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın da suça azmettirdiği söylenen şahısların olay sırasında, olay yerinde bulunmadığı ve HTS kayıtlarının da farklı yerde bulunduğu tespit edildi. Cinayet anına ilişkin kamera görüntülerinin olmasına rağmen görüntülerin uzaktan çekildiği ve suçu işleyenlerin kimliklerinin tespit edilmediği vurgulandı.

Cinayeti işledikleri öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın ise olay yerinde telefon kayıtlarının olmadığı, aksine farklı baz kayıtlarının olduğu ifade edildi.

ARAÇTA DNA YOK

Suç anında kullanılan araç üzerinde yapılan DNA incelemesinde sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın azmettirdiği iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın DNA kayıtlarıyla uyum bulunamadı. Orhan Ünğan'ın cinayet suçuyla ilişkisi olduğuna dair başka delil bulunamadığı gerekçe gösterilerek beraatine karar verildi. Sanık İlhan Ünğan'ın ise vefat etmesi nedeniyle dosyadan düşme kararı aldığı kaydedildi. Diğer sanıkların ise suçla ilgili olduklarına dair delil bulunmadığı belirtilerek, beraatlerine karar verildiği açıklandı.

İDDİANAME

İddianamede Orhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi sanık olarak yer alıyor. Orhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, diğer 8 sanığın da "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Öte yandan 7 Nisan 2019 tarihinde Orhan Ünğan'ın kardeşi olan davanın da firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İlhan Ünğan'ın da yine "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

(DHA)

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Esenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltındaEsenyurt'ta iki genci darp edip gasp eden 6 lise öğrencisi gözaltında
Erzurum'da atlı hafızlar, 487'nci 'Binbir Hatim' geleneğini başlattıErzurum'da atlı hafızlar, 487'nci 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zindashti' Naji Sharifi Zindashti Arzu Sharifi Zindashti kadıköy

En Çok Okunan Haberler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nda dev uyuşturucu operasyonu! Değeri 70 milyon lira

Türkiye'de böylesi ilk kez oldu! Değeri 70 milyon lira

Esenyurt'ta metruk binada çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Çanta içerisinde 15 günlük bebek cesedi bulundu

Niğde'de suç örgütüne 'Kıskaç' operasyonu!

'Kıskaç' operasyonu! Hepsi yakalandı

Terör örgütü PKK/YPG'nin zülmünü anlatan yeni bir film hazırlandı

Bu 6 tanığa kulak verin

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

Türkiye'den ABD'nin Ermeni kararına sert tepki!

İBB’nin stratejik planı ortaya çıktı: Ulaşım, turizm, tarım...

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.