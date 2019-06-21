Zindashti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin dava

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici ve planlayıcı olduğu öne sürülen 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Büyükçekmece’de trafik ışıklarında durdukları esnada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin ateş edilerek öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Orhan Ünğan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada yakalamalı sanık olan İlhan Ünğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan’ın öldüğünü ve bu olayın kardeşinin 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde yaşandığını söyledi. Ünğan bunun bir vicdansızlık olduğunu ifade ederek, 4 yıldır cezaevinde olduğunu ve avukatı ile kardeşinin öldürüldüğünü belirtti. Ünğan suçlu olduğunun kanıtlanması halinde verilecek tüm cezaları da kabul ettiğini de ifade etti. Ünğan, “Hakkımda sadece iki tane gizli tanık ifadesi var. Gizli tanıkları da mahkeme yok hükmünde saymıştır. Olayı azmettirdiğime dair ne bir HTS kayıtları vardır, ne görgü tanığı vardır. Gizli tanıkların ifadeleri yanlıştır. Avukatım öldürülecek dedim, öldürüldü. Kardeşimi öldürmek için plan yapılıyor dedim, 10 gün sonra kardeşim öldürüldü” dedi.

Sanık Ünğan, Zindashti’nin FETÖ’nün uyuşturucu imamı olduğunu iddia ederek, “Zindashti PKK’nın adamıdır, Zekeriya Öz’ün adamıdır” şeklinde konuştu. Orhan Ünğan mahkemeden tahliyesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da müvekkilleri hakkında bir delil olmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Orhan Ünğan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan Orhan Ünğan’ın tutukluluk devamı kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.