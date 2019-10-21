Zindashti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada karar

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici, planlayıcı ve yardım ettiği öne sürülen 10 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Orhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine hükmederken, 1 sanık için ise düşme kararı aldı.

Büyükçekmece’de trafik ışıklarında durdukları esnada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin ateş edilerek öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma SEGBİS kayıtlı olarak yapıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını söyleyerek, bu doğrultuda ceza verilmesi talebinde bulundu.

Savunması sorulan tüm sanıklar, beraatlerini istedi. Savunma yapan sanık Orhan Ünğan ise “Zerre kadar olayla ilgim var ise 2 müebbet ananızın ak sütü gibi helal olsun. Merhamet değil adalet istiyorum” dedi.

Söz verilen sanık avukatları müvekkillerinin beraat etmesini talep etti.

Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti öldürülen, sanık İlhan Ünğan yönünden davanın düşmesine hükmederek, Orhan Ünğan’ın ‘2 kez öldürmek suçuna azmetttirme’ suçundan beraatine karar verdi. Öte yandan mahkeme sanık Ünğan hakkında verilen kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti.