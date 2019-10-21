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Zindashti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada karar

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici, planlayıcı ve yardım ettiği öne sürülen 10 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici, planlayıcı ve yardım ettiği öne sürülen 10 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Orhan Ünğan’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine hükmederken, 1 sanık için ise düşme kararı aldı.
Büyükçekmece’de trafik ışıklarında durdukları esnada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin ateş edilerek öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma SEGBİS kayıtlı olarak yapıldı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları eylemin tasarlanarak işlendiği kanaatinde olduklarını söyleyerek, bu doğrultuda ceza verilmesi talebinde bulundu.

Savunması sorulan tüm sanıklar, beraatlerini istedi. Savunma yapan sanık Orhan Ünğan ise “Zerre kadar olayla ilgim var ise 2 müebbet ananızın ak sütü gibi helal olsun. Merhamet değil adalet istiyorum” dedi.
Söz verilen sanık avukatları müvekkillerinin beraat etmesini talep etti.
Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti öldürülen, sanık İlhan Ünğan yönünden davanın düşmesine hükmederek, Orhan Ünğan’ın ‘2 kez öldürmek suçuna azmetttirme’ suçundan beraatine karar verdi. Öte yandan mahkeme sanık Ünğan hakkında verilen kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti diğer 8 sanığın da yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ‘2 kez kasten adam öldürmeye yardım etme’ suçundan ayrı ayrı beratlerine karar verdi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Belçika’ya sefer yapan bir gemideki 2,1 ton eroinin yakalandığı, gemide bulunan Orhan Ünğan’ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhan Başkale’nin Yunan makamlarınca tutuklandığı aktarılmıştı. Olayın ardından uyuşturucu organizasyonu yapan İranlı Shahid Ahmed’in İstanbul’a gelerek Naji Sharifi Zindashti ile görüştüğü, ele geçirilen eroinin 1 tonunun hala Yunanistan’da bir depoda saklı olduğunu ve yasa dışı yollardan İran’a gönderilmesini istediğini söylediği açıklanmıştı. İddianamede eroinin taşınması olayında Zindashti’nin kendilerine yardımcı olamayacağını söylediği, bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Yunanistan’da depoda saklanan uyuşturucunun polislerce yakalandığı da anlatılmıştı. Uyuşturucunun gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan’ın uyuşturucunun yakalanmasından Naji Sharifi Zindashti’yi sorumlu tuttuklarının anlatıldığı iddianamede, aralarında husumet oluştuğu belirtilmişti.

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan’ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’a, Zindashti’nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri anlatılan iddianamede, sanık Hacı Osman Sezen’in olaydan sonra çevresine asıl hedefin İranlı Naji Sharifi Zindashti olduğunu ancak kızı ve araç sürücüsünün öldürüldüğünü, Orhan Ünğan’ın olayı duyduktan sonra kendisine "Bir temizliği halledemediniz’’ diye mesaj gönderdiği de aktarılmıştı.

Yaşananların ardından sanıklar Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari hakkında ikişer kez ‘tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’ suçundan 40 yıla kadar, Ünğan kardeşler hakkında ise ikişer kez ‘tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.

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