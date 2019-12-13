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Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesine ilişkin mahkeme 9 sanığa verilen beraat kararırın gerekçesini açıkladı.

Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesine ilişkin mahkeme 9 sanığa verilen beraat kararırın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda sanıklar hakkında somut bir delil bulunamadığı aktarıldı.
Büyükçekmece’de 2014 yılında trafik ışıklarında durdukları esnada Devrim Öztunç (25) ve Naji Sharifi Zindashti’nın kızı Arzu Sharifi Zindashti’nin(21) ateş edilerek öldürülmesine ilişkin 10 sanık yargılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan davada mahkeme yargılama aşamasında hayatını kaybeden 1 kişinin dosyasını düşürürken 9 sanığın ise beraatine karar vermişti. Mahkeme, hükmüne ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

Orhan Ünğan Zindashti ile arabulucu görüşme yapmış
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 42 sayfalık gerekçeli kararda davanın sanıklarından Orhan ve İlhan Ünğan’ın husumeti oluşturan Yunanistan’da uyuşturucu ticareti konusu ile ilgili soruşturmada adlarının geçmediği belirtildi. Kararda uyuşturucu konusuyla ilgili 2 sanık hakkında takipsizlik kararı verildiği de belirtildi. Sanık Orhan Üngan’ın Hollanda yetkilileri tarafından farklı bir soruşturma ile ilgili dinlenen telefon kayıtlarında ise, olayla ilgisi olmadığı ve Zindashti ile arasında arabulucu görüşmesi yaptırmaya çalıştığı da gerekçeli kararda aktarıldı.

Sanıkların cinayetin işlendiği yerde baz kayıtları bulunamadı
Cinayete ilişkin gerekçeli kararda “Suç konusu yerde tespit edilen kamera görüntüleri ile aracı kullanan ve suça katılan kişilerin görüntüleri tespit edilememiştir. Cinayeti işlemeye sanıklar Orhan ve İlhan Ünğan azmettirdiği söylenen şahısların suç tarihinde suç yerinde bulundukları yönünde delil bulunamamıştır. HTS kayıtlarında da farklı yerlerde bulundukları tespit edilmiştir. Suç tarihinde cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri olmasına karşın görüntüler uzaktan çekildikleri için kim oldukları tespit edilememiştir. Cinayet suçunu işledikleri öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın olay anında orada bulunduklarına ilişkin telefon kayıtlarının olmadığı, aksine farklı yerlerde baz kayıtları olduğu anlaşılmıştır. Suçta kullanılan araçta yapılan DNA incelemesinde sanıklar İlhan ve Orhan Ünğan’ın azmettirdiği iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın DNA kayıtları ile uyum tespit edilememiştir. Bu şekilde cinayet suçunu işlediği söylenen Sezen ve Akar’ın cinayet anında orada bulunduğuna ilişkin maddi delil bulunmamaktadır” denildi.

2 kardeşin azmettirici olduğuna ilişkin delil tespit edilemedi
Davanın sanıklarından İlhan ve Orhan Ünğan’a yönelik uyuşturucu ticareti suçlamasıyla ilgili olarak ise bir tespit olmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği aktarıldı. Gerekçeli karada sanıklar Orhan ve İlhan Ünğan’ın diğer sanıklar Sezen ve Akar’ı cinayet suçuna azmettirdiği iddiasına ilişkin ise maddi olgu ve delil tespit edilemediği açıklanarak beraatlerine karar verildiği belirtildi.
Silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden İlhan Ünğan hakkında düşme kararı
Sanıklardan İlhan Ünğan’ın ise vefatı nedeniyle hakkında düşme kararı verildiği aktarıldı. Mahkeme gerekçeli kararında diğer sanıklar hakkında ise suç ile ilişkileri bulunduğuna dair şüpheden uzak delil bulunamadığından beraatlerine karar verildiğini açıkladı.

Zindashti’nin kızının ve yeğeninin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

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