Zindaşti davasında gerginlik! Sanıkları tehdit eden Orhan Ünğan hakkında suç duyurusunda bulunuldu

"Mahalleden bir tanıdığımın vasıtasıyla Basın Ekspres yolundaki bir ofise gittim. Zindaşti'nin adının medyada yansımaması ve lekelenmemesi gerektiğinden, Sarıyer'deki bir villanın kurşunlanması olayını üstlenmemi istediler. Zindaşti'yi ilk kez orada gördüm. Maddi anlamda zor durumdaydım, kabul ettim. Bana silahı verdiler, bir avukatları eşliğinde Vatan Caddesi'ndeki emniyete gittik. Emniyette polisler bana, 'Senin yapmadığını biliyoruz. Sen bu adamın kim olduğunu biliyor musun? Bu suçunu üstlendiğin adam, teröristlere destek veriyor.' dedi. Vatanını, milletini seven bir adam olarak olayı orada itiraf ettim, yapmadığımı anlattım. Nezarethanede lazım olur diye bin 500 lira vermişlerdi, asıl parayı cezamı yatıp çıktıktan sonra vereceklerdi."

Duruşmada savunması alınan başka suçtan tutuklu sanık İsmail Güçlü, Naci Şerifi Zindaşti'nin, milletvekilleriyle ilişkisi bulunan önemli bir iş insanı olarak tanıştırıldığını öne sürerek şöyle devam etti:

Bazı tutuksuz sanıklar ile müştekilerden Orhan Ünğan ve taraf avukatları da salonda huzur bulundu.

Tutuksuz sanıklardan emekli polis Ergün Kapukaya da savunmasında, 2014'te cinayet büroda çalıştığını belirterek, "Nöbetçi olduğum gece Büyükçekmece'de bir cinayet oldu. Olay yerine gittik. Naci Şerifi Zindaşti de oradaydı. Kızı öldürülmüştü. Kendisini ilk kez orada gördüm, kimden şüphelendiğini sorduk. Dosyaya 4 ay baktım, sonra başkası devraldı." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, Zindaşti ile sanık Kapukaya arasındaki mesajlaşmaların içeriğini okudu. Sanık, cinayeti çözmeleri için üstlerinden baskı yapıldığını, bu yüzden Zindaşti ile mesajlaştığını ileri sürdü.

MAHKEME BAŞKANI: SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ZİNDAŞTİ'YE BİLGİ VERMİŞSİN

Mahkeme başkanının, "Sen sokak adamı mısın? Devletin polisi misin? Soruşturmayla ilgili Zindaşti'ye bilgiler vermişsin. Bu kadar bilgiyi savcıya veriyor muydun? Emniyete gelen bir ihbar notunu da göndermişsin. Neden?" sorusu üzerine sanık Kapukaya, cinayeti çabuk çözmek için gizli olmayan bazı bilgileri Zindaşti'ye ilettiğini, bilgi notunu neden gönderdiğini hatırlamadığını kaydetti.

Sanığın savunmasının ardından söz alan müşteki Orhan Ünğan, "Sanık eşiyle birlikte bir bara gidiyor. Arka masada benim kardeşim oturuyor. Kardeşimin kesinleşmiş cezası var, aranıyor. Sanık, kardeşimin fotoğrafını çekip Zindaşti'ye gönderiyor. Neden yaptığının sorulmasını istiyorum." dedi. Sanık ise böyle bir olayı hatırlamadığını öne sürdü.