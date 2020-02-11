'Zindaşti'nin tahliyesi için Burhan Kuzu baskı yaptı' iddiası! Burhan Kuzu'dan yanıt

Konuya ilişkin olarak daha önce de bir açıklama yaptığını belirten Burhan Kuzu, şunları söyledi:

"Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir."

Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım.Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 11, 2020

NE OLMUŞTU?

Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ifadeleri alındı. Hakimler ifadelerinde AK Parti'li Burhan Kuzu’nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde Zindaşti’nin tahliyesi için kendilerini birçok kez aradığını iddia etti. Kuzu'nun aradığı bir hakime, "Zindaşti'nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için yararlı olabileceğini" söylediği iddia edildi.

